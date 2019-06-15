ЦВК назвала ціну виготовлення бюлетенів для позачергових виборів у Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Тендерний комітет ЦВК провів засідання, на якому ухвалено рішення укласти договори з низкою підприємств щодо закупівель для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, також проведено переговорну процедуру з ДП"Поліграфічний комбінат "Україна" щодо закупівлі послуг з виготовлення виборчих бюлетенів, і ЦВК вже 26 червня може укласти відповідний договір на орієнтовну загальну суму – 281 845 240,80 грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.
"Проведено переговори із державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" щодо закупівлі послуг з виготовлення та пакування виборчих бюлетенів. Таким чином, вже 26 червня 2019 року Комісія має право укласти договір із указаним підприємством на орієнтовну загальну суму – 281 845 240,80 грн", - повідомили у ЦВК.
Також вказано, що ухвалено рішення укласти договори з підприємствами, тендерні пропозиції яких відповідають вимогам Комісії та мають найнижчу ціну щодо закупівлі:
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- послуг з виготовлення та доставки пакетів зі спеціальною системою захисту для транспортування протоколів – 362 260,08 грн;
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- послуг з виготовлення та доставки номерних одноразових пломб для пломбування виборчих скриньок – 594 326,70 грн;
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- послуг з виготовлення та доставки журналів реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії та журналів обліку особистого прийому громадян у виборчій комісії – 621 399,00 грн;
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- послуг з виготовлення та доставки видання Закону України "Про вибори народних депутатів України" – 1 120 000,00 грн;
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- послуг з виготовлення та доставки збірників "Роз’яснення щодо порядку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та складення протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці після закінчення голосування на виборах народних депутатів України" – 416 999,00 грн.
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Разом з тим, як зазначається, не відбулися торги щодо закупівлі послуг з виготовлення та доставки збірників нормативно-правових актів ЦВК з питань підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року. "Адже для участі в них було подано лише одну тендерну пропозицію – на суму 1 145 724,00 грн. Відтак, Комісія була змушена відмінити зазначені торги відповідно до частини першої статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі", - зазначили у ЦВК.
Нагадаємо, вибори до ВР призначені указом Президента Зеленського на 21 липня. Указ перевіряють на конституційнійсть у КСУ. У Раді завірили, що виборчий процес можна буде зупинити після рішення КСУ.