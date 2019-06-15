ЦВК назвала ціну виготовлення бюлетенів для позачергових виборів у Раду

КИЇВ. 15 червня. УНН. Тендерний комітет ЦВК провів засідання, на якому ухвалено рішення укласти договори з низкою підприємств щодо закупівель для підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, також проведено переговорну процедуру з ДП"Поліграфічний комбінат "Україна" щодо закупівлі послуг з виготовлення виборчих бюлетенів, і ЦВК вже 26 червня може укласти відповідний договір на орієнтовну загальну суму – 281 845 240,80 грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.