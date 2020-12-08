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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 16582 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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07:12 • 50802 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 01:40 • 74919 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105853 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 110479 просмотра

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ЦИК назвала победителя выборов мэра Кривого Рога

ЦИК назвала победителя выборов мэра Кривого Рога

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты голосования со второго тура выборов мэра в Кривом Роге Днепропетровской области, которое состоялось 6 декабря - по данным территориальной избирательной комиссии, победу одержал Константин Павлов с 56,96% голосов. Об этом сообщается на странице ЦИК в Facebook, передает УНН.

"Результаты повторного голосования по выборам Криворожского городского головы. По данным ТИК, Павлов Константин обогнал оппонента, получив 56,96% голосов избирателей (97 591 голос)", - говорится в сообщении.

Добавим, по данным ОПОРЫ, согласно итоговому протоколу городской ТИК за Константина Павлова ("Оппозиционная платформа - За жизнь") проголосовал 97 591 избиратель. За Дмитрия Шевчика ( "Слуга народа") - 69 369 криворожан, что составляет 40,49%.

В голосовании приняли участие 171 299 избирателей Кривого Рога. 4339 бюллетеней было испорчено, добавили в ОПОРЕ.

В Кривом Роге в воскресенье, 6 декабря, состоялся второй тур выборов мэра, в избирательный бюллетень было включено два кандидата: Константин Павлов (от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь") и Дмитрий Шевчик (от партии "Слуга народа").

Под вечер, когда избирательные участки были закрыты, в ЦИК сообщили, что конечная явка составила 35,14%.

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