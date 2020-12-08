ЦВК назвала переможця виборів мера Кривого Рогу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Центральна виборча комісія оприлюднила результати голосування з другого туру виборів мера у Кривому Розі на Дніпропетровщині, яке відбулося 6 грудня - за даними територіальної виборчої комісії, перемогу здобув Костянтин Павлов з 56,96% голосів. Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook, передає УНН.
"Результати повторного голосування з виборів Криворізького міського голови. За даними ТВК, Павлов Костянтин обігнав опонента, отримавши 56,96 % голосів виборців (97 591 голос)", - йдеться у повідомленні.
Додамо, за даними ОПОРИ, згідно із підсумковим протоколом міської ТВК за Костянтина Павлова ("Опозиційна платформа — За життя“) проголосував 97 591 виборець. За Дмитра Шевчика ("Слуга народу“) — 69 369 криворіжців, що становить 40,49%.
У голосуванні взяли участь 171 299 виборців Кривого Рогу. 4339 бюлетенів було зіпсовано, додали в ОПОРІ.
У Кривому Розі у неділю, 6 грудн, відбувся другий тур виборів міського голови, до виборчого бюлетеня було включено двох кандидатів: Костянтин Павлов (від партії “Опозиційна платформа — За життя”) та Дмитро Шевчик (від партії “Слуга народу”).
Під вечір, коли виборчі дільниці були зачинені, у ЦВК повідомили, що кінцева явка становила 35,14%.