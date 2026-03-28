ЦПД: Россия пытается переврать собственные преступления против окружающей среды на ВОТ
В РФ презентовали "белую книгу" с целью переложить ответственность за экоцид на Украину. ЦПД называет это манипуляцией для сокрытия последствий агрессии.
россия развернула очередную пропагандистскую кампанию, направленную на перекладывание ответственности за состояние окружающей среды на временно оккупированных территориях на саму Украину. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Отмечается, что в москве презентовали так называемую белую книгу об экологической ситуации на ВОТ, подготовленную подконтрольными российской власти научными структурами. Документ подается как "первый комплексный анализ экологического ущерба за постсоветский период".
В материалах отчета признается, что война нанесла масштабный ущерб окружающей среде - уничтожение лесов, деградация почв, загрязнение воды, разрушение природоохранных территорий и т.д. Однако ответственность за эти процессы системно перекладывается на Украину. В то же время подчеркивается якобы "восстановительная деятельность" рф на оккупированных территориях
Там подчеркивают, что такая риторика является манипулятивной: именно россия развязала войну против Украины, которая стала ключевой причиной масштабного разрушения экосистем.
"Боевые действия, обстрелы, минирование территорий, пожары и уничтожение критической инфраструктуры - прямые последствия российской агрессии. Продвигая подобные "исследования", россия пытается избежать ответственности за экоцид, который она осуществляет на украинских землях", -резюмируют в ЦПД.
В ЦПД заявили, что россия системно превращает вопрос водных ресурсов на оккупированных территориях в инструмент пропаганды и оправдания войны. кремль использует "водный вопрос" как оправдание полномасштабного вторжения, а также для отвлечения внимания от реальных проблем с водоснабжением на ВОТ.
