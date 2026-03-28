ЦПД: росія намагається перебрехати власні злочини проти довкілля на ТОТ

27 березня, 19:46 • 16140 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Ексклюзив
27 березня, 13:21 • 42585 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 61204 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 11:09 • 39371 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 61117 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 31878 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталіPhoto
Ексклюзив
27 березня, 05:31 • 31082 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати всеPhotoVideo
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 47630 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспільPhoto
26 березня, 18:28 • 51448 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на ВеликденьVideo
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 45168 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Війна з Іраном триватиме тижні, а не місяці, і наземні війська для цього не потрібні - Рубіо27 березня, 20:48 • 10830 перегляди
МАГАТЕ вивчає інформацію про удар по ядерному об'єкту в Ірані, підвищення рівня радіації не було27 березня, 21:03 • 11082 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 17047 перегляди
Зеленський: тиск на Україну не призведе до швидкого закінчення війни27 березня, 21:26 • 12055 перегляди
Атака на Одесу: кількість поранених зростає, серед них дитинаPhoto02:39 • 13799 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 17375 перегляди
Куди піти в Києві на вихідні 28-29 березня дорослим та малимPhoto27 березня, 16:52 • 19514 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 12:50 • 61207 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 61121 перегляди
Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів
Ексклюзив
26 березня, 15:16 • 84146 перегляди
ЦПД: росія намагається перебрехати власні злочини проти довкілля на ТОТ

Київ • УНН

 • 1096 перегляди

В рф презентували "білу книгу" з метою перекласти відповідальність за екоцид на Україну. ЦПД називає це маніпуляцією для приховування наслідків агресії.

ЦПД: росія намагається перебрехати власні злочини проти довкілля на ТОТ

росія розгорнула чергову пропагандистську кампанію, спрямовану на перекладання відповідальності за стан довкілля на тимчасово окупованих територіях на саму Україну. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у москві презентували так звану білу книгу про екологічну ситуацію на ТОТ, підготовлену підконтрольними російській владі науковими структурами. Документ подається як "перший комплексний аналіз екологічних збитків за пострадянський період".

У матеріалах звіту визнається, що війна завдала масштабної шкоди довкіллю - знищення лісів, деградація ґрунтів, забруднення води, руйнування природоохоронних територій тощо. Однак відповідальність за ці процеси системно перекладається на Україну. Водночас підкреслюється нібито "відновлювальна діяльність" рф на окупованих територіях

- вказують у ЦПД.

Там підкреслюють, що така риторика є маніпулятивною: саме росія розв’язала війну проти України, яка стала ключовою причиною масштабного руйнування екосистем.

"Бойові дії, обстріли, мінування територій, пожежі та знищення критичної інфраструктури - прямі наслідки російської агресії. Просуваючи подібні "дослідження", росія намагається уникнути відповідальності за екоцид, який вона здійснює на українських землях", -резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

У ЦПД заявили, що росія системно перетворює питання водних ресурсів на окупованих територіях на інструмент пропаганди та виправдання війни. кремль використовує "водне питання" як виправдання повномасштабного вторгнення, а також для відвернення уваги від реальних проблем з водопостачанням на ТОТ.

Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками03.03.26, 18:32 • 86261 перегляд

Вадим Хлюдзинський

