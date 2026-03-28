ЦПД: росія намагається перебрехати власні злочини проти довкілля на ТОТ
Київ • УНН
В рф презентували "білу книгу" з метою перекласти відповідальність за екоцид на Україну. ЦПД називає це маніпуляцією для приховування наслідків агресії.
росія розгорнула чергову пропагандистську кампанію, спрямовану на перекладання відповідальності за стан довкілля на тимчасово окупованих територіях на саму Україну. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Зазначається, що у москві презентували так звану білу книгу про екологічну ситуацію на ТОТ, підготовлену підконтрольними російській владі науковими структурами. Документ подається як "перший комплексний аналіз екологічних збитків за пострадянський період".
У матеріалах звіту визнається, що війна завдала масштабної шкоди довкіллю - знищення лісів, деградація ґрунтів, забруднення води, руйнування природоохоронних територій тощо. Однак відповідальність за ці процеси системно перекладається на Україну. Водночас підкреслюється нібито "відновлювальна діяльність" рф на окупованих територіях
Там підкреслюють, що така риторика є маніпулятивною: саме росія розв’язала війну проти України, яка стала ключовою причиною масштабного руйнування екосистем.
"Бойові дії, обстріли, мінування територій, пожежі та знищення критичної інфраструктури - прямі наслідки російської агресії. Просуваючи подібні "дослідження", росія намагається уникнути відповідальності за екоцид, який вона здійснює на українських землях", -резюмують у ЦПД.
У ЦПД заявили, що росія системно перетворює питання водних ресурсів на окупованих територіях на інструмент пропаганди та виправдання війни. кремль використовує "водне питання" як виправдання повномасштабного вторгнення, а також для відвернення уваги від реальних проблем з водопостачанням на ТОТ.
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками03.03.26, 18:32 • 86261 перегляд