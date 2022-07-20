ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

Детали

1. Депутат русской Госдумы л. Слуцкий, в то же время являющийся членом переговорной группы от РФ, заявил: «пока официальный Киев не показывает готовности к возобновлению переговоров, но если нам суждено было снова войти в переговорный процесс, тогда условия с нашей стороны будут качественно жестче». Это манипуляция!

2. В МО РФ заявили, что «Украина принудительную мобилизует жителей целого ряда населенных пунктов Донецкой области, в частности Артемовска, Соледара и близлежащих городов, чтобы восполнить значительные потери в живой силе». Это дезинформация!

3. Один из «руководителей» временно оккупированных территорий Херсонской области заявил: «точечный удар, нанесенный по шлюзу Каховской ГЭС, указывает на то, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно не надеется вернуть назад». Это манипуляция!

Напомним

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