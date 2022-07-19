ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від росії

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Протягом минулого дня окупанти поширювали таку пропаганду:

1. Попри сьогоднішнє знищення ЗС рф елеватора з понад п’ятьма тисячами тонн зерна у Дніпропетровській області, у Міноборони рф дали вказівку «командувачу російських військ на поразку високоточною зброєю позицій противника, з яких здійснюються навмисні підпали полів із пшеницею, а також сховищ із зерновими». Це маніпуляція!

2. Колаборант-«керівник» тимчасово окупованих територій Запорізької області в. рогов заявив, що «на засіданні РНБО України українські силовики отримали ультиматум від своїх британських та американських кураторів, що у разі втрати Слов’янська військове фінансування буде припинено». Це маніпуляція!

3. Один з «керівників» тимчасово окупованих територій Луганщини заявив: «у Маріупольському драмтеатрі стався самопідрив української вибухівки, через що загинули 11 військових ЗСУ. Під час внесення бойовиками вибухових речовин до будівлі театру сталася детонація». Це дезінформація!

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