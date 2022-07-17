Окупанти поширюють фейк про витік токсину на Південмаші у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Витік токсину на заводі "Південмаш" у Дніпрі – фейк. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на місцевий штаб тероборони, передає УНН.
Цитата
"Повідомлення про викид гептилу почали ширитися після ворожого удару по Південмашу у Дніпрі. Та усі вони – неправдиві", - ідеться у повідомленні.
У Центрі стратегічних комунікацій розповіли, що сталося насправді:
• росіяни вдарили шістьма ракетами по Південному машинобудівному заводу;
• окупанти й справді могли спричинити витік гептилу та вчинити теракт, який за масштабами можна порівняти з ядерною катастрофою.
• ще на початку повномасштабного вторгнення рф гептил і його похідні на Південмаші екстрено утилізували, повідомив місцевий штаб тероборони.
"Отже, витоку не було. А чутки розповсюджують вороги, щоби поширити панічні настрої. Гептил – вкрай небезпечний для людини компонент ракетного палива", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
У Дніпрі 15 липня російські ракети вдарили по промисловому підприємству та по вулиці поряд з ним.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомляв, що у Дніпрі рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві через ворожий ракетний удар. Зараз тривають пошуки зниклої людини.