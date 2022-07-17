Оккупанты распространяют фейк об утечке токсина на Южмаше в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Утечка токсина на заводе "Южмаш" в Днепре – фейк. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности со ссылкой на местный штаб терробороны, передает УНН.
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"Сообщения о выбросе гептила начали распространяться после вражеского удара по Южмашу в Днепре. Но все они – неправдивые", - говорится в сообщении.
В Центре стратегических коммуникаций рассказали, что произошло на самом деле:
• россияне ударили шестью ракетами по Южному машиностроительному заводу;
• оккупанты действительно могли вызвать утечку гептила и совершить теракт, который по масштабам сравним с ядерной катастрофой.
• еще в начале полномасштабного вторжения рф гептил и его производные на Южмаше экстренно утилизировали, сообщил местный штаб терробороны.
"Итак, утечки не было. А слухи распространяют враги, чтобы распространить панические настроения. Гептил – крайне опасный для человека компонент ракетного топлива", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Днепре 15 июля российские ракеты ударили по промышленному предприятию и по улице рядом с ним.
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал, что в Днепре спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии из-за вражеского ракетного удара. Сейчас продолжаются поиски пропавшего человека.