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11:23 • 15147 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 31259 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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14 марта, 16:00 • 112147 просмотра

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14 марта, 14:57 • 141521 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139852 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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14 марта, 13:04 • 107130 просмотра

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ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России

Киев • УНН

 • 138246 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом, передает УНН.

Детали

В течение прошедшего дня оккупанты распространяли такую ​​пропаганду:

1. Несмотря на сегодняшнее уничтожение ВС РФ элеватора с более чем пятью тысячами тонн зерна в Днепропетровской области, в Минобороны РФ дали указание «командующему российскими войсками на поражение высокоточным оружием позиций противника, с которых осуществляются умышленные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми». Это манипуляция!

2. Коллаборант-«руководитель» временно оккупированных территорий Запорожской области о. рогов заявил, что «на заседании СНБО Украины украинские силовики получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование будет прекращено». Это манипуляция!

3. Один из «руководителей» временно оккупированных территорий Луганской области заявил: «в Мариупольском драмтеатре произошел самоподрыв украинской взрывчатки, из-за чего погибли 11 военных ВСУ. Во время внесения боевиками взрывчатых веществ в здание театра произошла детонация». Это дезинформация!

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