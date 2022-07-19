ЦПД при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от России
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, продуцируемых врагом, передает УНН.
Детали
В течение прошедшего дня оккупанты распространяли такую пропаганду:
1. Несмотря на сегодняшнее уничтожение ВС РФ элеватора с более чем пятью тысячами тонн зерна в Днепропетровской области, в Минобороны РФ дали указание «командующему российскими войсками на поражение высокоточным оружием позиций противника, с которых осуществляются умышленные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми». Это манипуляция!
2. Коллаборант-«руководитель» временно оккупированных территорий Запорожской области о. рогов заявил, что «на заседании СНБО Украины украинские силовики получили ультиматум от своих британских и американских кураторов, что в случае потери Славянска военное финансирование будет прекращено». Это манипуляция!
3. Один из «руководителей» временно оккупированных территорий Луганской области заявил: «в Мариупольском драмтеатре произошел самоподрыв украинской взрывчатки, из-за чего погибли 11 военных ВСУ. Во время внесения боевиками взрывчатых веществ в здание театра произошла детонация». Это дезинформация!
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