ЦПД при РНБО оприлюднив добірку нових фейків та маніпуляцій від Росії

Деталі

1. Депутат російської Держдуми л. слуцький, який водночас є членом переговорної групи від рф, заявив: «поки що офіційний Київ не показує готовності до відновлення переговорів, але якщо нам судилося знову увійти в переговорний процес, тоді умови з нашого боку будуть якісно жорсткішими». Це маніпуляція!

2. В МО рф заявили, що «Україна примусову мобілізує мешканців цілого ряду населених пунктів Донеччини, зокрема Артемівська, Соледара та довколишніх міст, щоб поповнити значні втрати в живій силі». Це дезінформація!

3. Один з «керівників» тимчасово окупованих територій Херсонщини заявив: «точковий удар, якого було завдано по шлюзу Каховської ГЕС, вказує на те, що керівництво України прагне знищити всю ту інфраструктуру, яку воно не сподівається повернути назад». Це маніпуляція!

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