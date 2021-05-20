Без участия фаворита: сегодня пройдет второй полуфинал "Евровидения-2021"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Второй отборочный тур конкурса "Евровидение" начнется в Роттердаме сегодня, 20 мая, в 22 часов по киевскому времени. Накануне стало известно, что у одного из членов коллектива из Исландии Daði og Gagnamagnið результат теста на COVID-19 оказался положительным, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз Европейского вещательного союза (ЕВС).
Про второй полуфинал Евровидения
В четверг десять путевок в финал будут разыграны среди представителей 17 стран-участников в следующем порядке:
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- Сан-Марино: Senhit — Adrenalina
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- Эстония: Uku Suviste — The Lucky One
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- Чехия: Benny Cristo — omaga
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- Греция: Stefania — Last Dance
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- Австрия: Vincent Bueno — Amen
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- Польша: RAFAŁ — The Ride
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- Молдова: Natalia Gordienko — Sugar
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- Исландия: Daði og Gagnamagnið - 10 Years
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- Сербия: Hurricane — Loco Loco
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- Грузия: Tornike Kipiani — You
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- Албания: Anxhela Peristeri — Karma
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- Португалия: The Black Mamba — Love Is On My Side
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- Болгария: Victoria — Growing Up Is Getting Old
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- Финляндия: Blind Channel — Dark Side
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- Латвия: Samanta Tina — The Moon is Rising
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- Швейцария: Gjon’s — Tears Tout l’Univers
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- Дания: Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden
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Выступление исландцев будет показано в записи
Группа Daði og Gagnamagnið из Исландии уже находилась в карантине, но анализы не подтвердили болезнь у других ее членов. Однако, после консультаций с организатором конкурса — ЕВС — коллектив принял решение отказаться от участия в выступлениях перед публикой.
Однако композиция “10 years” остается в конкурсе. Национальные жюри и телезрители будут оценивать запись выступления исландцев, сделанную на одной из репетиций в Роттердаме. Такие правила ЕВС установил в этом году на тот случай, если из-за коронавируса участник “Евровидения” оказался в карантине или не смог прилететь в Роттердам. Так, в первом полуфинале была показана запись выступления австралийки Монтень, сделанной у нее на родине при соблюдении строгого регламента. Из-за коронавирусных ограничений Монтень не смогла вылететь в Нидерланды. В финал “Евровидения-2021” песня в ее исполнении не прошла.
Группа Daði og Gagnamagnið - один из фаворитов, как отмененного в прошлом году из-за пандемии конкурса, так и нынешнего “Евровидения”.
Первый полуфинал Евровидения-2021
По результатам первого полуфинала, в финал прошли участники из 10 стран: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.
После полуфинала у букмекеров выросли шансы на победу украинской группы Go-A — они поднялись с 8 на 4 место среди фаворитов. Лидерами считаются Италия, Мальта и Франция.