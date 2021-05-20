Без участия фаворита: сегодня пройдет второй полуфинал "Евровидения-2021"

Про второй полуфинал Евровидения

В четверг десять путевок в финал будут разыграны среди представителей 17 стран-участников в следующем порядке:



Сан-Марино: Senhit — Adrenalina



Эстония: Uku Suviste — The Lucky One



Чехия: Benny Cristo — omaga



Греция: Stefania — Last Dance



Австрия: Vincent Bueno — Amen



Польша: RAFAŁ — The Ride



Молдова: Natalia Gordienko — Sugar



Исландия: Daði og Gagnamagnið - 10 Years



Сербия: Hurricane — Loco Loco



Грузия: Tornike Kipiani — You



Албания: Anxhela Peristeri — Karma



Португалия: The Black Mamba — Love Is On My Side



Болгария: Victoria — Growing Up Is Getting Old



Финляндия: Blind Channel — Dark Side



Латвия: Samanta Tina — The Moon is Rising



Швейцария: Gjon’s — Tears Tout l’Univers



Дания: Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden



Выступление исландцев будет показано в записи

Группа Daði og Gagnamagnið из Исландии уже находилась в карантине, но анализы не подтвердили болезнь у других ее членов. Однако, после консультаций с организатором конкурса — ЕВС — коллектив принял решение отказаться от участия в выступлениях перед публикой.

Однако композиция “10 years” остается в конкурсе. Национальные жюри и телезрители будут оценивать запись выступления исландцев, сделанную на одной из репетиций в Роттердаме. Такие правила ЕВС установил в этом году на тот случай, если из-за коронавируса участник “Евровидения” оказался в карантине или не смог прилететь в Роттердам. Так, в первом полуфинале была показана запись выступления австралийки Монтень, сделанной у нее на родине при соблюдении строгого регламента. Из-за коронавирусных ограничений Монтень не смогла вылететь в Нидерланды. В финал “Евровидения-2021” песня в ее исполнении не прошла.

Группа Daði og Gagnamagnið - один из фаворитов, как отмененного в прошлом году из-за пандемии конкурса, так и нынешнего “Евровидения”.

Первый полуфинал Евровидения-2021

По результатам первого полуфинала, в финал прошли участники из 10 стран: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

После полуфинала у букмекеров выросли шансы на победу украинской группы Go-A — они поднялись с 8 на 4 место среди фаворитов. Лидерами считаются Италия, Мальта и Франция.