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Без участия фаворита: сегодня пройдет второй полуфинал "Евровидения-2021"

Киев • УНН

 • 32246 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Второй отборочный тур конкурса "Евровидение" начнется в Роттердаме сегодня, 20 мая, в 22 часов по киевскому времени. Накануне стало известно, что у одного из членов коллектива из Исландии Daði og Gagnamagnið результат теста на COVID-19 оказался положительным, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз Европейского вещательного союза (ЕВС).

Без участия фаворита: сегодня пройдет второй полуфинал "Евровидения-2021"

Про второй полуфинал Евровидения

В четверг десять путевок в финал будут разыграны среди представителей 17 стран-участников в следующем порядке:

  • Сан-Марино: Senhit — Adrenalina
  • Эстония: Uku Suviste — The Lucky One
  • Чехия: Benny Cristo — omaga
  • Греция: Stefania — Last Dance
  • Австрия: Vincent Bueno — Amen
  • Польша: RAFAŁ — The Ride
  • Молдова: Natalia Gordienko — Sugar
  • Исландия: Daði og Gagnamagnið - 10 Years
  • Сербия: Hurricane — Loco Loco
  • Грузия: Tornike Kipiani — You
  • Албания: Anxhela Peristeri — Karma
  • Португалия: The Black Mamba — Love Is On My Side
  • Болгария: Victoria — Growing Up Is Getting Old
  • Финляндия: Blind Channel — Dark Side
  • Латвия: Samanta Tina — The Moon is Rising
  • Швейцария: Gjon’s — Tears Tout l’Univers
  • Дания: Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden

Выступление исландцев будет показано в записи

Группа Daði og Gagnamagnið из Исландии уже находилась в карантине, но анализы не подтвердили болезнь у других ее членов. Однако, после консультаций с организатором конкурса — ЕВС — коллектив принял решение отказаться от участия в выступлениях перед публикой.

Однако композиция “10 years” остается в конкурсе. Национальные жюри и телезрители будут оценивать запись выступления исландцев, сделанную на одной из репетиций в Роттердаме. Такие правила ЕВС установил в этом году на тот случай, если из-за коронавируса участник “Евровидения” оказался в карантине или не смог прилететь в Роттердам. Так, в первом полуфинале была показана запись выступления австралийки Монтень, сделанной у нее на родине при соблюдении строгого регламента. Из-за коронавирусных ограничений Монтень не смогла вылететь в Нидерланды. В финал “Евровидения-2021” песня в ее исполнении не прошла.

Группа Daði og Gagnamagnið - один из фаворитов, как отмененного в прошлом году из-за пандемии конкурса, так и нынешнего “Евровидения”.

Первый полуфинал Евровидения-2021

По результатам первого полуфинала, в финал прошли участники из 10 стран: Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.

После полуфинала у букмекеров выросли шансы на победу украинской группы Go-A — они поднялись с 8 на 4 место среди фаворитов. Лидерами считаются Италия, Мальта и Франция.

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