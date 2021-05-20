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Без участі фаворита: сьогодні пройде другий півфінал "Євробачення-2021"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Другий відбірковий тур конкурсу “Євробачення” розпочнеться в Роттердамі сьогодні, 20 травня, о 22 годині за київським часом. Напередодні стало відомо, що у одного з членів колективу з Ісландії Daði og Gagnamagnið результат тесту на COVID-19 виявився позитивним, передає УНН із посиланням на пресреліз Європейської мовної спілки (ЄМС).

Без участі фаворита: сьогодні пройде другий півфінал "Євробачення-2021"

Про другий півфінал Євробачення

У четвер десять путівок у фінал будуть розіграні серед представників 17 країн-учасників у наступному порядку

  • Сан-Марино: Senhit — Adrenalina
  • Естонія: Uku Suviste — The Lucky One
  • Чехія: Benny Cristo — omaga
  • Греція: Stefania — Last Dance
  • Австрія: Vincent Bueno — Amen
  • Польща: RAFAŁ — The Ride
  • Молдова: Natalia Gordienko — Sugar
  • Ісландія: Daði og Gagnamagnið - 10 Years
  • Сербія: Hurricane — Loco Loco
  • Грузія: Tornike Kipiani — You
  • Албанія: Anxhela Peristeri — Karma
  • Португалія: The Black Mamba — Love Is On My Side
  • Болгарія: Victoria — Growing Up Is Getting Old
  • Фінляндія: Blind Channel — Dark Side
  • Латвія: Samanta Tina — The Moon is Rising
  • Швейцарія: Gjon’s — Tears Tout l’Univers
  • Данія: Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden

Виступ ісландців буде показано в запису

Група Daði og Gagnamagnið з Ісландії вже перебувала в карантині, але аналізи не підтвердили хворобу у інших її членів. Проте, після консультацій з організатором конкурсу — ЄМС — колектив прийняв рішення відмовитися від участі у виступах перед публікою.

Однак композиція “10 years” залишається в конкурсі. Національні журі та телеглядачі будуть оцінювати запис виступу ісландців, зроблену на одній з репетицій в Роттердамі. Такі правила ЄВС встановив в цьому році на той випадок, якщо з-за коронавірусу учасник “Євробачення” виявився в карантинному обмеженні або не зміг прилетіти в Роттердам. Так, в першому півфіналі було показано запис виступу австралійки Монтень, зробленої у неї на батьківщині при дотриманні суворого регламенту. Через коронавірусні обмеження Монтень не змогла вилетіти до Нідерландів. У фінал “Євробачення-2021” пісня в її виконанні не пройшла.

Група Daði og Gagnamagnið - один з фаворитів, як скасованого в минулому році через пандемію конкурсу, так і нинішнього “Євробачення”.

Перший півфінал Євробачення-2021

За результатами першого півфіналу, до фіналу пройшли учасники з 10 країн: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія та Україна.

Після півфіналу у букмекерів виросли шанси на перемогу українського гурту Go-A — вони піднялися з 8 на 4 місце серед фаворитів. Лідерами вважаються Італія, Мальта та Франція.

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