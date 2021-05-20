Без участі фаворита: сьогодні пройде другий півфінал "Євробачення-2021"

Про другий півфінал Євробачення

У четвер десять путівок у фінал будуть розіграні серед представників 17 країн-учасників у наступному порядку



Сан-Марино: Senhit — Adrenalina



Естонія: Uku Suviste — The Lucky One



Чехія: Benny Cristo — omaga



Греція: Stefania — Last Dance



Австрія: Vincent Bueno — Amen



Польща: RAFAŁ — The Ride



Молдова: Natalia Gordienko — Sugar



Ісландія: Daði og Gagnamagnið - 10 Years



Сербія: Hurricane — Loco Loco



Грузія: Tornike Kipiani — You



Албанія: Anxhela Peristeri — Karma



Португалія: The Black Mamba — Love Is On My Side



Болгарія: Victoria — Growing Up Is Getting Old



Фінляндія: Blind Channel — Dark Side



Латвія: Samanta Tina — The Moon is Rising



Швейцарія: Gjon’s — Tears Tout l’Univers



Данія: Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden



Виступ ісландців буде показано в запису

Група Daði og Gagnamagnið з Ісландії вже перебувала в карантині, але аналізи не підтвердили хворобу у інших її членів. Проте, після консультацій з організатором конкурсу — ЄМС — колектив прийняв рішення відмовитися від участі у виступах перед публікою.

Однак композиція “10 years” залишається в конкурсі. Національні журі та телеглядачі будуть оцінювати запис виступу ісландців, зроблену на одній з репетицій в Роттердамі. Такі правила ЄВС встановив в цьому році на той випадок, якщо з-за коронавірусу учасник “Євробачення” виявився в карантинному обмеженні або не зміг прилетіти в Роттердам. Так, в першому півфіналі було показано запис виступу австралійки Монтень, зробленої у неї на батьківщині при дотриманні суворого регламенту. Через коронавірусні обмеження Монтень не змогла вилетіти до Нідерландів. У фінал “Євробачення-2021” пісня в її виконанні не пройшла.

Група Daði og Gagnamagnið - один з фаворитів, як скасованого в минулому році через пандемію конкурсу, так і нинішнього “Євробачення”.

Перший півфінал Євробачення-2021

За результатами першого півфіналу, до фіналу пройшли учасники з 10 країн: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія та Україна.

Після півфіналу у букмекерів виросли шанси на перемогу українського гурту Go-A — вони піднялися з 8 на 4 місце серед фаворитів. Лідерами вважаються Італія, Мальта та Франція.