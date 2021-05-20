Без участі фаворита: сьогодні пройде другий півфінал "Євробачення-2021"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Другий відбірковий тур конкурсу “Євробачення” розпочнеться в Роттердамі сьогодні, 20 травня, о 22 годині за київським часом. Напередодні стало відомо, що у одного з членів колективу з Ісландії Daði og Gagnamagnið результат тесту на COVID-19 виявився позитивним, передає УНН із посиланням на пресреліз Європейської мовної спілки (ЄМС).
Про другий півфінал Євробачення
У четвер десять путівок у фінал будуть розіграні серед представників 17 країн-учасників у наступному порядку
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- Сан-Марино: Senhit — Adrenalina
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- Естонія: Uku Suviste — The Lucky One
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- Чехія: Benny Cristo — omaga
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- Греція: Stefania — Last Dance
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- Австрія: Vincent Bueno — Amen
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- Польща: RAFAŁ — The Ride
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- Молдова: Natalia Gordienko — Sugar
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- Ісландія: Daði og Gagnamagnið - 10 Years
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- Сербія: Hurricane — Loco Loco
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- Грузія: Tornike Kipiani — You
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- Албанія: Anxhela Peristeri — Karma
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- Португалія: The Black Mamba — Love Is On My Side
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- Болгарія: Victoria — Growing Up Is Getting Old
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- Фінляндія: Blind Channel — Dark Side
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- Латвія: Samanta Tina — The Moon is Rising
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- Швейцарія: Gjon’s — Tears Tout l’Univers
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- Данія: Fyr & Flamme — Øve Os På Hinanden
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Виступ ісландців буде показано в запису
Група Daði og Gagnamagnið з Ісландії вже перебувала в карантині, але аналізи не підтвердили хворобу у інших її членів. Проте, після консультацій з організатором конкурсу — ЄМС — колектив прийняв рішення відмовитися від участі у виступах перед публікою.
Однак композиція “10 years” залишається в конкурсі. Національні журі та телеглядачі будуть оцінювати запис виступу ісландців, зроблену на одній з репетицій в Роттердамі. Такі правила ЄВС встановив в цьому році на той випадок, якщо з-за коронавірусу учасник “Євробачення” виявився в карантинному обмеженні або не зміг прилетіти в Роттердам. Так, в першому півфіналі було показано запис виступу австралійки Монтень, зробленої у неї на батьківщині при дотриманні суворого регламенту. Через коронавірусні обмеження Монтень не змогла вилетіти до Нідерландів. У фінал “Євробачення-2021” пісня в її виконанні не пройшла.
Група Daði og Gagnamagnið - один з фаворитів, як скасованого в минулому році через пандемію конкурсу, так і нинішнього “Євробачення”.
Перший півфінал Євробачення-2021
За результатами першого півфіналу, до фіналу пройшли учасники з 10 країн: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія та Україна.
Після півфіналу у букмекерів виросли шанси на перемогу українського гурту Go-A — вони піднялися з 8 на 4 місце серед фаворитів. Лідерами вважаються Італія, Мальта та Франція.