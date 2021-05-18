Українська група "Go_A" вийшла до фіналу "Євробачення-2021"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Український гурт “Go_A” із піснею “SHUM” пройшов до фіналу пісенного конкурсу “Євробачення-2021” в нідерландському Роттердамі, передає УНН із посиланням на трансляцію на Youtube.
Деталі
Україна до фіналу потрапила десятою. Окрім України також вийшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.
Наступний, другий півфінал, заплановано на 20 травня.
Остаточний “Гранд-фінал” “Євробачення” відбудеться 22 травня.
Go_A з піснею “SHUM” виступив у першому півфіналі Євробачення під номером 15.
Довідка
65-й за рахунком конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в концертному залі Ahoy в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up). 18 березня 2020 року Європейський мовний союз прийняв рішення скасувати конкурс через пандемію коронавірусу. Фінал “Євробачення-2021” пройде 22 травня в Роттердамі під колишнім гаслом.
Варто також відзначити, що дві країни знялися з конкурсу — це Вірменія і Білорусь, виключена через свою скандальну пісню.