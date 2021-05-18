Українська група "Go_A" вийшла до фіналу "Євробачення-2021"

Деталі

Україна до фіналу потрапила десятою. Окрім України також вийшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.

Наступний, другий півфінал, заплановано на 20 травня.

Остаточний “Гранд-фінал” “Євробачення” відбудеться 22 травня.

Go_A з піснею “SHUM” виступив у першому півфіналі Євробачення під номером 15.

Довідка

65-й за рахунком конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в концертному залі Ahoy в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up). 18 березня 2020 року Європейський мовний союз прийняв рішення скасувати конкурс через пандемію коронавірусу. Фінал “Євробачення-2021” пройде 22 травня в Роттердамі під колишнім гаслом.

Варто також відзначити, що дві країни знялися з конкурсу — це Вірменія і Білорусь, виключена через свою скандальну пісню.