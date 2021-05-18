Украинская группа "Go_A" вышла в финал "Евровидения-2021"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Украинская группа "Go_A" с песней "SHUM" прошла в финал песенного конкурса "Евровидение-2021" в нидерландском Роттердаме, передает УНН со ссылкой на трансляцию на Youtube.
Детали
Украина в финал попала десятой. Кроме Украины также вышли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.
Следующий, второй полуфинал, запланировано на 20 мая.
Окончательный “Гранд-финал” “Евровидение” состоится 22 мая.
Go_A с песней “SHUM” выступил в первом полуфинале Евровидения под номером 15.
Справка
65-й по счету конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up). 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал “Евровидения-2021” пройдет 22 мая в Роттердаме под прежним лозунгом.
Стоит также отметить, что две страны снялись с конкурса — Армения и Беларусь, исключена из-за своей скандальной песни.