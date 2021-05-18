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Украинская группа "Go_A" вышла в финал "Евровидения-2021"

Киев • УНН

 • 27426 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Украинская группа "Go_A" с песней "SHUM" прошла в финал песенного конкурса "Евровидение-2021" в нидерландском Роттердаме, передает УНН со ссылкой на трансляцию на Youtube.

Украинская группа "Go_A" вышла в финал "Евровидения-2021"

Детали

Украина в финал попала десятой. Кроме Украины также вышли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия.

Следующий, второй полуфинал, запланировано на 20 мая.

Окончательный “Гранд-финал” “Евровидение” состоится 22 мая.

Go_A с песней “SHUM” выступил в первом полуфинале Евровидения под номером 15.

Справка

65-й по счету конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up). 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал “Евровидения-2021” пройдет 22 мая в Роттердаме под прежним лозунгом.

Стоит также отметить, что две страны снялись с конкурса — Армения и Беларусь, исключена из-за своей скандальной песни.

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