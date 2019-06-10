На этой неделе ФГВФЛ планирует продать активов банков на почти 4 млрд

"В течение текущей недели запланирована продажа активов ликвидируемых банков на общую сумму 3 827 230 000 грн. Из них на сумму 914 390 000 грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 2 177 910 000 грн - недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 734,93 млн грн", - сообщили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, Фонд гарантирования вкладов реализует пилотный проект по переходу к управлению банками без ликвидаторов "Банк = Фонд"