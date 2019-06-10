Цього тижня ФГВФО планує продати активів банків на майже 4 млрд
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Протягом поточного тижня запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 3 827,23 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі ФГВФО.
"Протягом поточного тижня запланований продаж активів банків, що ліквідуються, на загальну суму 3 827,23 млн грн. Із них на суму 914,39 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, та на суму 2 177,91 млн грн – нерухоме майно, земельні ділянки та інші основні засоби банків. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 734,93 млн грн", - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, Фонд гарантування вкладів реалізовує пілотний проект з переходу до управління банками без ліквідаторів "Банк=Фонд"