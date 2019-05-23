ФГВФО вводить нові норми управління банками
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Фонд гарантування вкладів реалізовує пілотний проект з переходу до управління банками без ліквідаторів "Банк=Фонд". Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає УНН.
Зазначається, що метою запровадження проекту є удосконалення підходів до управління неплатоспроможними банками для максимального зниження можливих корупційних та операційних ризиків процедури їх ліквідації.
Першим банком, у якому ФГВФО безпосередньо виконує функції ліквідатора, став ПАТ "ПроФін банк".
Головним завданням проекту "Банк=Фонд" є скорочення витрат, пов’язаних з процедурою ліквідації банку, значне зниження впливу людського фактору на цей процес, а також сприяння максимальній інтеграції Фонду безпосередньо в операційні процеси банку задля оптимізації та уніфікації процедур виведення його з ринку.
Нагадаємо, минулого тижня активи банків, що ліквідуються, продали на 506,26 млн грн.