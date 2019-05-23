ФГВФЛ вводит новые нормы управления банками

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 4803 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 31599 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 52303 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 68537 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118233 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110523 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136981 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144504 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130065 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130143 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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ФГВФЛ вводит новые нормы управления банками

ФГВФЛ вводит новые нормы управления банками

Киев  •  УНН

 • 10005 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Фонд гарантирования вкладов реализует пилотный проект по переходу к управлению банками без ликвидаторов "Банк=фонд". Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ, передает УНН.

Отмечается, что целью введения проекта является совершенствование подходов к управлению неплатежеспособными банками для максимального снижения возможных коррупционных и операционных рисков процедуры их ликвидации.

Первым банком, в котором ФГВФЛ непосредственно выполняет функции ликвидатора, стал ПАО "ПроФин Банк".

Главной задачей проекта "Банк=Фонд" является сокращение расходов, связанных с процедурой ликвидации банка, значительное снижение влияния человеческого фактора на этот процесс, а также содействие максимальной интеграции Фонда непосредственно в операционные процессы банка для оптимизации и унификации процедур вывода его с рынка.

Напомним, на прошлой неделе активы ликвидируемых банков продали на 506,26 млн грн.

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