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Минулого тижня активи банків, що ліквідуються, продали на 506,26 млн грн

Минулого тижня активи банків, що ліквідуються, продали на 506,26 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Протягом минулого тижня сума реалізації активів банків, що ліквідуються, склала 506,26 млн грн. Про це повідомила прес-служба ФГВФО, передає УНН.

"Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 18 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 506,26 млн грн. Із них на суму 84,92 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 421,05 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,07 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,21 млн грн – від продажу дебіторської заборгованості перед банками", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, упродовж минулого тижня було реалізовано:

активи АТ "ВТБ банк" на суму 390,00 млн грн;
активи АТ "Дельта Банк" – на 78,60 млн грн;
активи ПАТ "КБ "Надра" – на 15,82 млн грн;
активи АТ "Родовід банк" – на 11,93 млн грн;
активи ПУАТ "Фідобанк" – на 4,00 млн грн;
активи ПАТ КБ "Євробанк" – на 1,74 млн грн;
активи ПАТ "Діамантбанк" – на 1,36 млн грн;
активи ПАТ "ВБР" – на 0,84 млн грн;
активи ПАТ "Банк Петрокоммерц-Україна" – на 0,69 млн грн;
активи ПАТ "КБ "Інвестбанк" – на 0,56 млн грн.

Крім того, протягом тижня, що минув, відбувся продаж активів АТ "Банк Богуслав", ПАТ "Старокиївський банк", АТ "Фортуна-банк", ПАТ "УПБ", ПАТ "Банк Камбіо", АТ "Імексбанк", ПАТ Банк "Контракт", АБ "Укоопспілка".

Нагадаємо, ФГВФО завершив ліквідацію банків "Стандарт" і "Терра Банк".

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