Фонд гарантування вкладів ліквідував два українських банки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію банків "Стандарт" і "Терра Банк". Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційні дані сайту Фонду.
Згідно з інформацією, дані про ліквідацію банків внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій. Зазначено, що банк "Терра Банк" був повністю ліквідований 15 травня, а "Стандарт" – 16 травня.
Зауважується, що через повну ліквідацію незадоволені вимоги кредиторів через брак активів вважаються погашеними.
Також у Фонді гарантування вкладів розповіли, що для виведення з ринку в управління Фонду було передано 95 банків, на початок квітня цього року в одному з них триває тимчасова адміністрація, 88 – перебувають у процесі ліквідації, 6 – ліквідовано.
Як повідомляв УНН, в Україні сім закритих банків розрахувалися з боргами.