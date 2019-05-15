В Україні сім закритих банків розрахувалися з боргами

"В Україні сім банків, виведених з ринку, змогли розрахуватися не лише з усіма своїми кредиторами, а й з акціонерами", - йдеться в повідомленні.

Зі слів заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Наталії Рудухи, більшість неплатоспроможних банків не можуть навіть розрахуватися з Фондом за витрати, здійснені для розрахунку з вкладниками в межах гарантованої суми.

Зазначено, що частина банків, які здійснили розрахунок з усіма кредиторами, виводилася з ринку через невиконання вимог нової редакції Закону "Про банки і банківську діяльність".

"Так, банки на зразок ПАТ "Класикбанк" і АТ КБ "ТК Кредит", не змогли надати інформацію про своїх кінцевих бенефіціарів. А, наприклад, такі банки як ПУАТ "Смартбанк", працювали лише з юридичними особами і майже не обслуговували фізичних осіб. Але, якщо останній вів цілком прозору діяльність, то ПАТ "Грін банк" є класичним прикладом "кишенькового" банку для конвертації коштів корпоративних клієнтів у готівку. Оскільки він був практично розрахунковим центром, то фактично не мав жодних активів і зобов’язань. Як не парадоксально, кошти з неринкових банків не були виведені, тож вони змогли розрахуватися зі своїми кредиторами", - розповіли у ФГВФО.

У Фонді підкреслили, що для виведення з ринку в управління Фонду було передано 95 банків, на початок квітня цього року в одному з них триває тимчасова адміністрація, 88 – перебувають у процесі ліквідації, 6 – ліквідовано.

"Станом на 01.04.2019 задоволено вимог кредиторів на загальну суму 37 049,39 млн грн, з яких 9 450,95 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам (в т.ч. 8 491,47 млн грн – НБУ)", - зазначили у ФГВФО.

Нагадаємо, ФГВФО за березень 2019 року виплатив кредиторам неплатоспроможних банків понад 1,7 млрд грн.