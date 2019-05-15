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В Украине семь закрытых банков рассчитались с долгами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Семь банков, выведенных с рынка, смогли рассчитаться не только со всеми кредиторами, но и с акционерами. Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.

"В Украине семь банков, выведенных с рынка, смогли рассчитаться не только со всеми своими кредиторами, но и с акционерами", - говорится в сообщении.

По словам заместителя директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Натальи Рудухи, большинство неплатежеспособных банков не могут даже рассчитаться с Фондом расходов, осуществленных для расчета с вкладчиками в пределах гарантированной суммы.

Отмечено, что часть банков, которые осуществили расчет со всеми кредиторами, выводилась с рынка из-за невыполнения требований новой редакции Закона "О банках и банковской деятельности".

"Так, банки вроде ПАО "Класикбанк" и АО КБ "ТК Кредит", не смогли предоставить информацию о своих конечных бенефициарах. А, например, такие банки как ПУАО "Смартбанк", работали только с юридическими лицами и почти не обслуживали физических лиц. Но, если последний вел вполне прозрачную деятельность, то ПАО "Грин банк" является классическим примером "карманного" банка для конвертации средств корпоративных клиентов в наличность. Поскольку он был практически расчетным центром, то фактически не имел никаких активов и обязательств. Как ни парадоксально, средства из нерыночных банков ни были выведены, поэтому они смогли рассчитаться со своими кредиторами", - рассказали в ФГВФЛ.

В Фонде подчеркнули, что для вывода с рынка в управление Фонда было передано 95 банков, на начало апреля этого года в одном из них продолжается временная администрация, 88 - находятся в процессе ликвидации, 6 - ликвидирован.

"По состоянию на 01.04.2019 удовлетворено требований кредиторов на общую сумму 37 049 390 000 грн, из которых 9 450 950 000 грн выплачено обеспеченным кредиторам (в т.ч. 8 491 470 000 грн - НБУ)", - отметили в ФГВФЛ.

Напомним, ФГВФЛ за март 2019 года выплатил кредиторам неплатежеспособных банков более 1,7 млрд грн.

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