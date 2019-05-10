Кредиторам банків-банкрутів повернуто у березні понад 1,7 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб за березень 2019 року виплатив кредиторам неплатоспроможних банків понад 1,7 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Фонду.
“Протягом березня 2019 року кредиторам неплатоспроможних банків погашено вимог на загальну суму 1 757,42 млн грн, в т.ч. погашено 217,69 млн грн кредиторам 3 черги, 437,17 млн грн — 4 черги, 876,58 млн грн — 7 черги, 226,0 млн грн — 9 черги”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, забезпеченим кредиторам у березні позачергово виплачено 827,58 млн грн (в т.ч. НБУ — 826,66 млн грн). Позачергові виплати здійснили такі банки:
— ПАТ “Актив Банк” — 28,88 млн грн;
— КБ “Надра” — 788,76 млн грн;
— АТ “Дельта Банк” — 2,82 млн грн;
— АТ “Родовід Банк” — 7,12 млн грн.
Зазначається, усього за I квартал 2019 року забезпеченим кредиторам неплатоспроможних банків погашено вимог на загальну суму 1 317,97 млн грн (НБУ — 1 187,80 млн грн).
Станом на 01.04.2019 задоволено вимог кредиторів на загальну суму 37 049,39 млн грн, з яких 9 450,95 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам (в т.ч. 8 491,47 млн грн — НБУ).
Станом на 1 квітня 2019 року ФГВФО під час здійснення процедури виведення з ринку неплатоспроможних банків до правоохоронних органів спрямовано 5627 заяв про вчинення кримінальних правопорушень на загальну суму збитків понад 433 671,93 млн грн. За 2896 заявами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування. Із загальної кількості кримінальних проваджень: слідство триває — 2412, оголошено про підозру — 25, спрямовано до суду — 36, закрито провадження — 411, постановлено вирок обвинувальний — 12.
Із загальної кількості заяв 315 подано за фактом розкрадання коштів банку, 1342 — дроблення вкладів, 749 — службових злочинів у банку, 92 — доведення банку до неплатоспроможності, 1068 — розкрадання майна позичальниками, 979 — інші злочини позичальників та вкладників, інші злочини — 1082.
Нагадаємо, сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 01 квітня 2019 року склала 443,6 млрд грн.