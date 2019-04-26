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Сума вкладів фізосіб в банках зросла до понад 443 мільярдів

Сума вкладів фізосіб в банках зросла до понад 443 мільярдів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 01 квітня 2019 року склала 443,6 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ФГВФО.

“Сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 01 квітня 2019 року склала 443,6 млрд грн. Для порівняння — станом на 01 березня 2019 року цей показник складав 438,2 млрд грн”, — йдеться у повідомленні.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб станом на 01 квітня 2019 року:

— вклади у національній валюті — 242,1 млрд грн;
— вклади в іноземній валюті — 201,5 млрд грн.

Кількість вкладників станом на 01 квітня 2019 року становить 41,5 млн. Повністю захищені вклади (у розмірі від 10 грн до 200 000 грн) 98,4% вкладників, на яких поширюються гарантії Фонду. Щодо суми вкладів, то повністю покриваються гарантіями Фонду 41,5%, що складає 184,3 млрд грн.

Кількість вкладників із вкладами понад 200 000 грн становить 401,7 тис, і сума їх вкладів сягає майже 259,3 млрд грн.
Станом на 01 квітня 2019 року у банках-учасниках Фонду налічується 1,3 млн вкладників-ФОП, що становить 3,1% усіх вкладників. Сума їхніх коштів у банках становить 25,7 млрд грн, або 5,8% від загальної суми вкладів.

Загалом сума можливого відшкодування за рахунок коштів Фонду станом на 01 квітня 2019 року становить 264,6 млрд грн.
Відмічається, загальна сума коштів, акумульованих Фондом на 01 квітня 2019 року, склала 10,9 млрд грн.

Нагадаємо, надходження до Фонду від регулярного збору за січень-березень 2019 року склали 893,04 млн грн.

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