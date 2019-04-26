Сумма вкладов физлиц в банках выросла до более 443 миллиардов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 апреля 2019 составила 443,6 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
"Сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 апреля 2019 года составила 443,6 грн грн. Для сравнения - по состоянию на 1 марта 2019 года этот показатель составлял 438,2 млрд грн", - говорится в сообщении.
Из общей суммы вкладов физических лиц по состоянию на 1 апреля 2019:
- вклады в национальной валюте - 242,1 млрд грн;
- вклады в иностранной валюте - 201,5 млрд грн.
Количество вкладчиков по состоянию на 1 апреля 2019 составляет 41,5 млрд. Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,4% вкладчиков, на которых распространяются гарантии Фонда. По сумме вкладов, то полностью покрываются гарантиями Фонда 41,5%, что составляет 184,3 млрд грн.
Количество вкладчиков с вкладами более 200 000 грн составляет 401,7 тыс., и сумма их вкладов составляет почти 259,3 млрд грн.
По состоянию на 1 апреля 2019 года в банках-участниках Фонда насчитывается 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, составляет 3,1% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет 25,7 млрд грн, или 5,8% от общей суммы вкладов.
В целом сумма возможного возмещения за счет средств Фонда по состоянию на 1 апреля 2019 года составляет 264,6 млрд грн.
Отмечается, общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 01 апреля 2019 года, составила 10,9 млрд грн.
Напомним, поступления в Фонд от регулярного сбора за январь-март 2019 года составили 893,04 млн грн.