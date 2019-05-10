Кредиторам банков-банкротов возвращено в марте более 1,7 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц за март 2019 года выплатил кредиторам неплатежеспособных банков более 1,7 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Фонда.
"В течение марта 2019 года кредиторам неплатежеспособных банков погашено требований на общую сумму 1 757,42 млн грн, в т.ч. погашено 217,69 млн грн кредиторам 3 очереди, 437,17 млн грн - 4 очереди, 876,58 млн грн - 7 очереди, 226,0 млн грн - 9 очереди", - говорится в сообщении.
В частности, обеспеченным кредиторам в марте вне выплачено 827,58 млн грн (в т.ч. НБУ - 826,66 млн грн). Внеочередные выплаты осуществили следующие банки:
- ОАО "Актив Банк" - 28,88 млн грн;
- КБ "Надра" - 788,76 млн грн;
- АО "Дельта Банк" - 2,82 млн грн;
- АО "Родовид Банк" - 7,12 млн грн.
Отмечается, всего за I квартал 2019 года обеспеченным кредиторам неплатежеспособных банков погашено требований на общую сумму 1 317,97 млн грн (НБУ - 1 187,80 млн грн).
По состоянию на 01.04.2019 удовлетворено требований кредиторов на общую сумму 37 049,39 млн грн, из которых 9 450,95 млн грн выплачено обеспеченным кредиторам (в т.ч. 8 491,47 млн грн - НБУ).
По состоянию на 1 апреля 2019 года ФГВФЛ при осуществлении процедуры вывода с рынка неплатежеспособных банков в правоохранительные органы направлено 5627 заявлений о совершении уголовных правонарушений на общую сумму убытков более 433 671,93 млн грн. По 2896 заявлениям внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование. Из общего количества уголовных производств: следствие продолжается - 2412, объявлено о подозрении - 25 направлено в суд - 36, закрыто производство - 411, принято приговор обвинительный - 12.
Из общего количества заявлений 315 подано по факту хищения средств банка, 1342 - дробление вкладов, 749 - служебных преступлений в банке, 92 - доведение банка до неплатежеспособности, 1068 - хищения имущества заемщиками, 979 - другие преступления заемщиков и вкладчиков, другие преступления - 1082.
Напомним, сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 апреля 2019 года составила 443,6 млрд грн.