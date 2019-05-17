Фонд гарантирования вкладов ликвидировал два украинских банка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию банков "Стандарт" и "Терра Банк". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальные данные сайта Фонда.
Согласно информации, данные о ликвидации банков внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций. Указано, что банк "Терра Банк" был полностью ликвидирован 15 мая, а "Стандарт" - 16 мая.
Отмечается, что из-за полной ликвидации неудовлетворенные требования кредиторов из-за нехватки активов считаются погашенными.
Также в Фонде гарантирования вкладов рассказали, что для вывода с рынка в управление Фонда было передано 95 банков, на начало апреля этого года в одном из них продолжается временная администрация, 88 - находятся в процессе ликвидации, 6 - ликвидированы.
Как сообщал УНН, в Украине семь закрытых банков рассчитались с долгами.