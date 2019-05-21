На прошлой неделе активы ликвидируемых банков продали на 506,26 млн грн

"В течение прошлой недели состоялась продажа активов 18 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 506,26 млн грн. Из них на сумму 84,92 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 421,05 млн грн - по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,07 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,21 млн грн - от продажи дебиторской задолженности перед банками", - говорится в сообщении.

В частности, в течение прошлой недели было реализовано:

активы АО "ВТБ банк" на сумму 390,00 млн грн;

активы АО "Дельта Банк" - на 78,60 млн грн;

активы ПАО "КБ" Надра "- на 15,82 млн грн;

активы АО "Родовид банк" - на 11,93 млн грн;

активы ПУАО "ФИДОБАНК" - 4,00 млн грн;

активы ПАО КБ "Евробанк" - на 1,74 млн грн;

активы ПАО "Диамантбанк" - на 1,36 млн грн;

активы ПАО "ВБР" - на 0,84 млн грн;

активы ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина" - на 0,69 млн грн;

активы ПАО "КБ" Инвестбанк "- на 0,56 млн грн.

Кроме того, в течение прошедшей недели, состоялась продажа активов АО "Банк Богуслав", ОАО "Старокиевский банк", АО "Фортуна-банк", ОАО "УПБ", ПАО "Банк Камбио", АО "Имэксбанк", ОАО Банк "Контракт", АБ "Укоопспилка".

Напомним, ФГВФЛ завершил ликвидацию банков "Стандарт" и "Терра Банк".