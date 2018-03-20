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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 18629 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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В этом году Пасхальная корзина обойдется украинцам на 25% дороже

В этом году Пасхальная корзина обойдется украинцам на 25% дороже

Киев  •  УНН

 • 23172 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. За год Пасхальная корзина подорожала на 25% и обойдется украинцам в 326,8 грн, а киевлянам еще дороже - в 358,8 грн. Об этом сообщил в Facebook директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

“За год Пасхальная корзина подорожала на 25%. Если же в корзину положить больше мяса, то рост стоимости за год может быть и 30%. Пасхальная корзина 2018 года нам обойдется в 326,8 грн. В Киеве она будет стоить на 32 грн дороже — 358,8 грн”, - написал он.

Как добавил ексерт, по данным Ассоциации, в 2018 году:

  • 1 кг домашней Пасхи будет стоить 60 грн, то есть на 20% дороже, чем в прошлом году;
  • 7 яиц — 19 грн, что на 90% больше;
  • 600 гр свиной буженины — 65 грн, то есть на 38% больше;
  • 400 гр сала — 29 грн, то есть цена выросла на 81%;
  • 200 гр творога — 18 грн, то есть цена почти не изменилась;
  • 200 гр сливочного масла — 36 грн, что на 29% выше, чем в 2017-м;
  • 1 кг соли — 5,9 грн, что всего на 5% больше, чем годом ранее;
  • 250 гр хрена — 8,9 грн, то есть на 10% дороже;
  • одна бутылка кагора 0,7 — 85 грн, также на 10% больше, чем раньше.

При этом уточняется, что Пасхальная корзина 2017 года стоила 259,7 грн, а в Киеве почти на 30 грн дороже — 288,7 грн.

Дорошенко обратил внимание на то, что по словам священнослужителей, подбор продуктов в корзине не является случайным. Каждый продукт имеет символическое значение. В Пасхальной корзине обязательно должена быть пасха, сыр, масло, яйца, буженина или домашняя колбаса, хрен и соль.

Пасха — символ Воскресения и Небесного Царства. Сыр и масло являются символами нежности и жертвенности Бога. Яйцо — это один из символов Пасхи, который символизирует новую жизнь и возрождение. Буженина или колбаса домашняя — это символ душевной радости, что приходит от исполнения человеком Божьей воли. Хрен — это крепкие корни, которое может дать человеку вера в Воскресение Господа Иисуса Христа. К тому же, хрен символизирует прочность и несокрушимость человеческого духа после принятия таинства Исповеди. Соль — символ полноты и достатка. В Библии соль символизирует способ связи между Богом и его народом. Во время нагорной проповеди Иисус называет учеников “солью земли”. В пасхальном корзине, кроме перечисленных выше продуктов, еще могут быть сало, мак и пшено.

Напомним, за год украинский борщ подорожал на 50% и стоит теперь около 100 грн за кастрюлю. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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