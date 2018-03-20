Цього року Великодній кошик обійдеться українцям на 25% дорожче

ukru
Ексклюзив
14:20 • 120368 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 117990 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 236232 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 173603 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 258804 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 191238 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 224214 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 234393 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 243992 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 135256 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
0.8 м/с
65 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 180434 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 131186 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 119805 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 97197 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 81524 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 62260 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 120380 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 236242 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 258815 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 254867 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 52540 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 50066 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 81529 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 119811 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 131192 перегляди
Актуальне
Цього року Великодній кошик обійдеться українцям на 25% дорожче

Цього року Великодній кошик обійдеться українцям на 25% дорожче

Київ • УНН

 • 23174 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. За рік Великодній кошик подорожчав на 25% і обійдеться українцям у 326,8 грн, а киянам ще дорожче - в 358,8 грн. Про це повідомив у Facebook директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.

“За рік Пасхальний кошик подорожчав на 25%. Якщо ж до кошика покласти більше м’яса, то зростання вартості за рік може бути й 30%. Пасхальний кошик 2018 року нам обійдеться в 326,8 грн. У місті Києві він коштуватиме на 32 грн дорожче — 358,8 грн”, — написав він.

Як додав ексерт, за даними Асоціації, у 2018 році:

  • 1 кг домашньої Паски буде коштувати 60 грн, тобто на 20% дорожче, ніж минулого року;
  • 7 яєць — 19 грн, що на 90% більше;
  • 600 гр свинячої буженини — 65 грн, тобто на 38% більше;
  • 400 гр сала — 29 грн, тобто ціна зросла на 81%;
  • 200 гр м’якого сиру — 18 грн, тобто ціна майже не змінилась;
  • 200 гр вершкового масла — 36 грн, що на 29% вище, ніж 2017-го;
  • 1 кг солі — 5,9 грн, що всього на 5% більше, ніж роком раніше;
  • 250 гр хрону — 8,9 грн, тобто на 10% дорожче;
  • одна пляшка Кагору 0,7л — 85 грн, що також на 10% більше, ніж раніше.

При цьому уточнюється, що Великодній кошик 2017 року коштував 259,7 грн, а в Києві майже на 30 грн дорожче — 288,7 грн.

Дорошенко звернув увагу на те, що за словами священнослужителів, підбір продуктів у кошику не є випадковим. Кожен продукт має символічне значення. У Великодньому кошику обов’язково має бути паска, сир, масло, яйця, буженина або домашня ковбаса, хрін і сіль.

Паска — символ Воскресіння та Небесного Царства. Сир і масло є символами ніжності та жертовності Бога. Яйце — це один із символів Великодня, який символізує нове життя і відродження. Буженина або ковбаса домашня — це символ душевної радості, що приходить від сповнення людиною Божої волі. Хрон — це міцне коріння, яке може дати людині віра у Воскресіння Господа Ісуса Христа. До того ж, хрон символізує міцність та незламність людського духу після прийняття таїнства Сповіді. Сіль — символ повноти та достатку. У Біблії сіль символізує спосіб зв’язку між Богом і його народом. Під час нагірної проповіді Ісус називає учнів “сіллю землі”. У пасхальному кошику, окрім перерахованих вище продуктів, ще можуть бути сало, мак і пшоно.

Нагадаємо, за рік український борщ подорожчав на 50% та коштує тепер близько 100 грн за каструлю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$270.09
Brent
$73.18
Bitcoin
$86,583.00
S&P 500
$5,717.35
Газ TTF
$40.98
Золото
$3,051.31
Ethereum
$2,015.79