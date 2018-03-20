Цього року Великодній кошик обійдеться українцям на 25% дорожче

“За рік Пасхальний кошик подорожчав на 25%. Якщо ж до кошика покласти більше м’яса, то зростання вартості за рік може бути й 30%. Пасхальний кошик 2018 року нам обійдеться в 326,8 грн. У місті Києві він коштуватиме на 32 грн дорожче — 358,8 грн”, — написав він.

Як додав ексерт, за даними Асоціації, у 2018 році:



1 кг домашньої Паски буде коштувати 60 грн, тобто на 20% дорожче, ніж минулого року;



7 яєць — 19 грн, що на 90% більше;



600 гр свинячої буженини — 65 грн, тобто на 38% більше;



400 гр сала — 29 грн, тобто ціна зросла на 81%;



200 гр м’якого сиру — 18 грн, тобто ціна майже не змінилась;



200 гр вершкового масла — 36 грн, що на 29% вище, ніж 2017-го;



1 кг солі — 5,9 грн, що всього на 5% більше, ніж роком раніше;



250 гр хрону — 8,9 грн, тобто на 10% дорожче;



одна пляшка Кагору 0,7л — 85 грн, що також на 10% більше, ніж раніше.



При цьому уточнюється, що Великодній кошик 2017 року коштував 259,7 грн, а в Києві майже на 30 грн дорожче — 288,7 грн.

Дорошенко звернув увагу на те, що за словами священнослужителів, підбір продуктів у кошику не є випадковим. Кожен продукт має символічне значення. У Великодньому кошику обов’язково має бути паска, сир, масло, яйця, буженина або домашня ковбаса, хрін і сіль.

Паска — символ Воскресіння та Небесного Царства. Сир і масло є символами ніжності та жертовності Бога. Яйце — це один із символів Великодня, який символізує нове життя і відродження. Буженина або ковбаса домашня — це символ душевної радості, що приходить від сповнення людиною Божої волі. Хрон — це міцне коріння, яке може дати людині віра у Воскресіння Господа Ісуса Христа. До того ж, хрон символізує міцність та незламність людського духу після прийняття таїнства Сповіді. Сіль — символ повноти та достатку. У Біблії сіль символізує спосіб зв’язку між Богом і його народом. Під час нагірної проповіді Ісус називає учнів “сіллю землі”. У пасхальному кошику, окрім перерахованих вище продуктів, ще можуть бути сало, мак і пшоно.

Нагадаємо, за рік український борщ подорожчав на 50% та коштує тепер близько 100 грн за каструлю.