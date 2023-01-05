В этом году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022 году.

О военной помощи за 2023 год
США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия – БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом говорится в совместном заявлении для прессы после разговора между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, которое распространил Белый дом.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Украине боевые бронированные машины для помощи в противостоянии российской агрессии. Елисейский дворец отказался уточнять, сколько своих транспортных средств AMX-10 будет направлено, а также сроки поставок. Франция также пришлет бронетранспортеры Bastion.
Вооруженные силы Норвегии отправили в Украину 10 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщило норвежское оборонное ведомство. Скандинавские военные добавляют, что снаряды могут использоваться для нескольких видов вооружений, а также для гаубицы M-109.