В этом году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022 году.

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"Уже первая неделя 2023 года доказывает это. Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея «Patriot», боеприпасы и многое другое. А еще дождитесь объявления нового американского пакета!" — написал Кулеба.

Глава МИД отметил работу Президента, который на этой неделе проводит "дипломатический марафон".

"Ежедневно — переговоры с тремя, четырьмя лидерами. Некоторые решения о поставках оружия принимаются прямо во время разговоров. Некоторые будут приняты по их результатам. Это была идея Президента начать дипломатический новый год без раскачки, супер интенсивно и максимально предметно. И эта работа дает конкретные результаты", — добавил министр.

О военной помощи за 2023 год

США намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия – БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot. Об этом говорится в совместном заявлении для прессы после разговора между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, которое распространил Белый дом.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал предоставить Украине боевые бронированные машины для помощи в противостоянии российской агрессии. Елисейский дворец отказался уточнять, сколько своих транспортных средств AMX-10 будет направлено, а также сроки поставок. Франция также пришлет бронетранспортеры Bastion.

Вооруженные силы Норвегии отправили в Украину 10 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщило норвежское оборонное ведомство. Скандинавские военные добавляют, что снаряды могут использоваться для нескольких видов вооружений, а также для гаубицы M-109.