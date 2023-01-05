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Цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022 — Кулеба

Київ • УНН

 • 1050789 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у 2023 році Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022-го. Також міністр зазначив, що потрібно дочекатися оголошення нового американського пакету.

Про це очільник МЗС України повідомив у Facebook, пише УНН.

Цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022 — Кулеба

Цитата

"Вже перший тиждень 2023 доводить це. Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери Bradley та Marder від США та Німеччини, додаткова німецька батарея «Patriot», боєприпаси і багато чого іншого. А ще дочекайтеся оголошення нового американського пакету!" — написав Кулеба.

Очільник МЗС відмітив роботу Президента, який цього тижня проводить "дипломатичний марафон".

"Щодня — переговори з трьома, чотирма лідерами. Деякі рішення про постачання зброї ухвалюються прямо під час розмов. Деякі будуть ухвалені за їх результатами. Це була ідея Президента розпочати дипломатичний новий рік без розкачки, супер інтенсивно та максимально предметно. І ця робота дає конкретні результати", — додав міністр.

Про військову допомогу за 2023 рік

США мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина - БМП Marder та додаткову батарею ЗРК Patriot. Про це йдеться у спільній заяві для преси після розмови між президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, яку поширив Білий дім.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати Україні бойові броньовані машини для допомоги у протистоянні російській агресії. Єлисейський палац відмовився уточнювати, скільки своїх транспортних засобів AMX-10 буде надіслано, а також терміни поставок. Франція також надішле бронетранспортери Bastion.

Збройні сили Норвегії відправили до України 10 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм, повідомило норвезьке оборонне відомство. Скандинавські військові додають, що снаряди можуть використовуватися для кількох видів озброєнь, також і для гаубиці M-109.

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