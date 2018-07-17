В этом году Нацполиция планирует закупить 80 автозаков

"В этом году планируется закупить 80 автомобилей для перевозки задержанных и взятых под стражу лиц. Спецтранспорт будет направлен в регионы", - сообщил глава Нацполиции, подчеркнув, что руководители областных подразделений полиции несут личную ответственность за организацию и контроль работы изоляторов временного содержания и конвойных подразделений.

Он добавил, что в течение прошлого года ведомство закупило 45 спецавтомоблив, оснащенных по европейским стандартам.

Напомним, в течение прошлого года в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы умерло более 500 человек, а в этом году произошла 151 смерть.