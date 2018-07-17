Цього року Нацполіція планує закупити 80 автозаків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Національна поліція України планує закупити 80 спецавтомобілів для перевезення осіб, утримуваних в ізоляторах тимчасового тримання. Про це повідомив керівник Національної поліції України Сергій Князєв, в мережі Facebook повідомила прес-служба МВС, передає УНН.
“Цього року планується закупити 80 автомобілів для перевезення затриманих та взятих під варту осіб. Спецтранспорт буде направлено в регіони”, — повідомив голова Нацполіції, наголосивши, що керівники обласних підрозділів поліції несуть особисту відповідальність за організацію та контроль роботи ізоляторів тимчасового тримання і конвойних підрозділів.
Він додав, що упродовж минулого року відомство закупило 45 спецавтомоблів, оснащених за європейськими стандартами.
Нагадаємо, протягом минулого року в установах Державної кримінально-виконавчої служби померло понад 500 осіб, а в цьому році сталася 151 смерть.