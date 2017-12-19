В этом году экспорт украинского шоколада в ЕС значительно увеличился - Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В течение последних 10 месяцев экспорт украинского шоколада в страны ЕС увеличился. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева, передает УНН.
"В течение последних 10 месяцев экспорт украинского шоколада в ЕС увеличился. В частности, мы экспортировали более 10 тонн шоколада на сумму более 23 млн гривен", - сообщила О.Трофимцева.
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Как сообщал УНН, производство шоколада увеличилось в октябре почти на 20%.