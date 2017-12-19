Цього року експорт українського шоколаду в ЄС значно збільшився - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Протягом останніх 10 місяців експорту українського шоколаду в країни ЄС збільшився. Про це на прес-конференції повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева, передає УНН.
“Протягом останніх 10 місяців експорт українського шоколаду в ЄС збільшився. Зокрема, ми експортували більше 10 тонн шоколаду на суму більше ніж 23 млн гривень”, — повідомила О.Трофімцева.
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Як повідомляв УНН, виробництво шоколаду збільшилося у жовтні майже на 20%.