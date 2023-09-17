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ЦНС: россияне создают предпосылки для еще одной экологической катастрофы в Украине

ЦНС: россияне создают предпосылки для еще одной экологической катастрофы в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. На временно оккупированном Запорожье россияне создают предпосылки для экологической катастрофы. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что после подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС (6 июня 2023 года) на юге Херсонской, Запорожской областей и в Крыму обострился вопрос с водоснабжением и орошением сельскохозяйственных земель из-за обмеления Северо-Крымского канала.

В связи с этим ВОТ Запорожской области незаконно посетил заместитель министра сельского хозяйства рф андрей разин где провел встречу с назначенной оккупантами “заместителем председателя совета министров – министром АПК и продовольственной политики” светланой шевченко.

В частности оккупационная администрация предложила использовать воды реки Молочная, которая является крупнейшей на ВОТ Запорожской области, и осуществить переброску ее стока в оросительные каналы. Оккупационная администрация уже начала расчистку русла и подготовку к инженерным работам.

Цитата

«Такое решение оккупантов может привести к увеличению солености воды в Азовском море, а также дефициту питьевой воды в г. Мелитополь, что создает предпосылки для еще одной экологической катастрофы на ВОТ», — говорится в сообщении.

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