Деталі

Зазначається, що після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС (6 червня 2023 року) на півдні Херсонської, Запорізької областей та у Криму загостилось питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель через обміління Північнокримського каналу.

У зв’язку з цим ТОТ Запорізької області незаконно відвідав заступник міністра сільського господарства рф андрей разін де провів зустріч з призначеною окупантами “заступником голови ради міністрів – міністром АПК та продовольчої політики” світланою шевченко.

Зокрема окупаційна адміністрація запропонувала використати води річки Молочна, що є найбільшою на ТОТ Запорізької області, та здійснити перекидання її стоку у зрошувальні канали. Окупаційна адміністрація уже розпочала розчищення річища та підготовку до інженерних робіт.

Цитата

«Таке рішення окупантів може призвести до збільшення солоності води в Азовському морі, а також дефіциту питної води у м. Мелітополь, що створює передумови для ще однієї екологічної катастрофи на ТОТ», — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через втрати техніки на фронті росіяни на ТОТ почали вилучали її у місцевих підприємств