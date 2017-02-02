Цены на дизтопливо и бензин продолжают расти - НТЦ "Психея"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. По состоянию за минувшие сутки на рынке нефтепродуктов Украины наблюдался рост розничных цен топлива, в то время как в мелком опте бензины и дизтопливо торгуются разнопланово. Об этом свидетельствуют данные НТЦ "Психея", передает УНН.
В рознице, по результатам мониторинга рынка, отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты. А цены сжиженного газа остановили падение.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0,12% (3 коп. / Л) до 23,42 грн / л, стоимость бензина А-95 евро - повысилась на 0,13% (3 коп. / л) до 24,19 грн / л.
Дизельное топливо евро незначительно подорожал на 0,06% (1 коп. / л) до 22,31 грн / л.
Автогаз АГЗС / АГЗП в Украине не изменился в цене, которая составляет 11,38 грн / л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 47%.
Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что стоимость бензинов расти через повышении акцизов на нефтепродукты и девальвацию гривны.
Также напомним, с весны ожидается подорожание сжиженного газа .