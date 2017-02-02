Ціни на дизпаливо і бензин продовжують зростати - НТЦ "Психея"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Станом на минулу добу, на ринку нафтопродуктів України спостерігалося зростання роздрібних цін палива, в той час як в дрібному опті бензини і дизпаливо торгуються різнопланово. Про це свідчать дані НТЦ “Психея”, передає УНН.
У роздробі, за результатами моніторингу ринку, відзначалося зростання роздрібних цін на світлі нафтопродукти. А ціни скрапленого газу зупинили падіння.
Ціна бензину А-92 євро на українських АЗС виросла на 0,12% (3 коп./л) до 23,42 грн/л, вартість бензину А-95 євро — підвищилася на 0,13% (3 коп./л) до 24,19 грн/л.
Дизельне паливо євро трохи подорожчало на 0,06% (1 коп./л) до 22,31 грн/л.
Автогаз АГЗС/АГЗП в Україні не змінився в ціні, яка складає 11,38 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 47%.
Нагадаємо, раніше експерти прогнозували, що вартість бензинів ростиме через підвищенні акцизи на нафтопродукти та девальвацію гривні.
Також нагадаємо, з весни очікується подорожчання скрапленого газу.