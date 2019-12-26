Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. На фоне того, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на топливо, стоимость бензина и дизельного топлива на украинских АЗС упала более чем на две гривны. О том, на какие виды горючего и на сколько упала цена, корреспондент УНН узнал у эксперта рынка Леонида Косянчука.
"Упали цены на те, что были маржинальные: бензин, дизельное топливо. Сегодня упали уже более чем на 2 гривны. Они и до встречи с Президентом более чем на гривну понизились, а затем - дважды по пятьдесят-семьдесят копеек", - рассказал Косянчук.
На вопрос, упадет ли цена еще, эксперт пояснил, что это - нежелательно в условиях реальной экономики.
"Учитывая то, что в Украине больше 6,5 тысячи АЗС, можно сказать, что это серьезные поступления в госбюджет. А снижение цен - это, опять же, потери бюджета. Но если говорить с точки зрения потребителя, то в том, что говорил Президент, - есть логика", - сообщил Косянчук.
Он также отметил, что дискуссия идет по стоимости горючего на стелах АЗС, на которых выставляют одну цену, а по дисконтной системе - она другая, поэтому ввести единую низкую цену нужно для всех, а не только для тех, кто имеет карточку лояльности (примерно 80%, по информации эксперта).
Однако, цена может упасть еще, при условии трансформации величины акцизного налога - "на 2,50-2,80 - цена должна упасть на бензин".
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний - участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций. Во время совещания стороны обсудили вопросы снижения цен на горючее на украинских АЗС и детенизации рынка.