Цены на бензин и дизтопливо упали более чем на две гривны - эксперт

КИЕВ. 26 декабря. УНН. На фоне того, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на топливо, стоимость бензина и дизельного топлива на украинских АЗС упала более чем на две гривны. О том, на какие виды горючего и на сколько упала цена, корреспондент УНН узнал у эксперта рынка Леонида Косянчука.