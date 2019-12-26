Ціни на бензин та дизпальне впали на понад дві гривні - експерт

КИЇВ. 26 грудня. УНН. На фоні того, що Президент України Володимир Зеленський закликав мережі АЗС знизити ціни на пальне, вартість бензину та дизельного пального на українських АЗС впала на понад дві гривні. Про те, на які види пального та на скільки впала ціна, кореспондент УНН дізнався у експерта ринку нафтопродуктів Леоніда Косянчука.