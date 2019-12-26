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Ціни на бензин та дизпальне впали на понад дві гривні - експерт

Ціни на бензин та дизпальне впали на понад дві гривні - експерт

Київ • УНН

 • 32064 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. На фоні того, що Президент України Володимир Зеленський закликав мережі АЗС знизити ціни на пальне, вартість бензину та дизельного пального на українських АЗС впала на понад дві гривні. Про те, на які види пального та на скільки впала ціна, кореспондент УНН дізнався у експерта ринку нафтопродуктів Леоніда Косянчука.

"Впали ціни на ті, що були маржинальні: бензин, дизельне пальне. Сьогодні впали вже більше ніж на 2 гривні. Вони і до зустрічі з Президентом більш як на гривню понизились, а після того – двічі по п’ятдесят-сімдесят копійок", - розповів Косянчук.

На запитання кореспондента, чи впаде ціна ще, експерт пояснив, що це - небажано в умовах реальної економіки.

"Зважаючи на те, що в Україні більше ніж 6,5 тисячі АЗС, можна сказати, що це серйозні надходження до держбюджету. А зниження цін - це, знову ж таки, втрати бюджету. Але якщо казати з точки зору споживача, то в тому, що говорив Президент, – є логіка", - повідомив Косянчук.

Він також зазначив, що дискусія точиться щодо вартості пального на стелах АЗС, на яких виставляють одну ціну, а за дисконтною системою – вона інша, тож запровадити єдину нижчу ціну потрібно для всіх, а не лише для тих, хто має картку лояльності (приблизно 80%, за інформацією експерта).

Проте, ціна може впасти ще, за умови трансформації величини акцизного податку – "на 2,50-2,80 – ціна має впасти на бензин".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками компаній – учасниць паливного ринку, нафто- та газовидобувної галузі й мереж автозаправних станцій. Під час наради сторони обговорили питання зниження цін на пальне на українських АЗС та детінізації ринку.

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