Цена нефти Brent упала ниже 62 долларов впервые с 14 февраля

Как ранее информировал УНН со ссылкой на The Wall Street Journal, финансируемый государством исследовательский центр в Саудовской Аравии изучает возможное влияние распада ОПЕК на нефтяной рынок. Как отмечает издание, исследование этого вопроса будет происходить именно на фоне подготовки в США антикартельного законопроекта, известного как NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), цель которого - наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран-членов ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. Однако, по словам президента исследовательского центра нефти имени короля Абдаллы Адама Сьемински, законопроект не имеет к этому отношения.

13 ноября ОПЕК снизила свой прогноз по мировому спросу на нефть. Аналитики картеля зафиксировали продолжающееся перенасыщение рынка - по мере того как спрос на нефть в Китае и странах Ближнего Востока сокращается, производство растет как в странах ОПЕК, так и государствах, не входящих в него. Последний обвал на рынке нефти стал самым резким за три года.