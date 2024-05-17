В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсыЭксклюзив
Из военной промышленности идут несправедливые сигналы по мобилизации работников - Корниенко
Необходимо противодействовать посредникам в третьих странах, через которых рф закупает товары для производства оружия - группа Ермака-Макфола
"Трудно сказать, когда будет урегулировано, идет дискуссия": Корниенко об экономическом бронировании
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
россия усиливает вербовку и финансирование "журналистов" во всем мире - Центр сопротивления
россия усиливает вербовку и финансирование иностранных "журналистов, блогеров и молодежи" через свое агентство "россотрудничество" для освещения войны в Украине способом, соответствующим российским интересам, потратив на это более 230 миллионов рублей только за 4 месяца 2024 года.
Решения еще нет, но мы заявляем о готовности: Дуда о размещении ядерного оружия в Польше
Президент Анджей Дуда заявил о готовности Польши разместить ядерное оружие в стране, ссылаясь на российскую агрессию и необходимость для НАТО адаптировать свои меры безопасности, хотя решение о присоединении Польши к программе ядерного обмена еще не принято.
Интерпайп поставил государственной Укрнафте 80% бракованной трубы - энергетический эксперт
ООО "Интерпайп Украина" поставило "Укрнафте" стальные трубы диаметром 177 мм, 80% из которых - дефектные.
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Многие водители грузовиков отказываются от поездок за границу из-за страха и неопределенности на контрольно-пропускных пунктах и границах, некоторые из них оставляют загруженные грузовики и не возвращаются, что вынуждает компании временно приостанавливать деятельность в ожидании реакции правительства на влияние новых законов.
Из военной промышленности идут несправедливые сигналы по мобилизации работников - Корниенко
Депутат рассказал, что даже военная промышленность посылает несправедливые сигналы о мобилизации работников: людей мобилизуют из важнейших оборонных предприятий, тогда как менее важные сектора освобождаются от мобилизации.
Необходимо противодействовать посредникам в третьих странах, через которых рф закупает товары для производства оружия - группа Ермака-Макфола
Многие товары, которые россия использует для производства оружия, производятся по заказу компаний санкционной коалиции в третьих странах.
"Трудно сказать, когда будет урегулировано, идет дискуссия": Корниенко об экономическом бронировании
Комитет по вопросам экономической политики работает над вопросом экономического бронирования, но трудно сказать, когда оно будет решено, поскольку продолжаются дискуссии по поиску справедливого компромисса, который бы поддержал украинскую экономику и одновременно обеспечил справедливый подход к бронированию и мобилизации.
Фьюри отказался смотреть Усику в глаза в битве взглядов: видео
Тайсон Фьюри и Александр Усик обменялись несколькими словами на пресс-конференции перед боем за титул чемпиона мира в тяжелом весе, причем Фьюри отказался смотреть Усику в глаза в битве взглядов.
Удары рф по Харькову: мэр сообщил об одном погибшем
Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате удара российского беспилотника по Холодногорскому району Харькова.
Оккупанты в Мариуполя проводят ремонт уничтоженного Драмтеатра
Российские оккупационные власти в Мариуполе разбирают и ремонтируют здание драматического театра, который они разбомбила в 2022 году, когда в его подвалах прятались сотни семей с детьми, пытаясь скрыть свое военное преступление.