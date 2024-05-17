россия усиливает вербовку и финансирование "журналистов" во всем мире - Центр сопротивления

россия через "россотрудничество" увеличивает расходы на программы для иностранных "журналистов, блогеров и молодежи" для освещения войны в нужном для рф ключе. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

"россотрудничество" - это структура создана для функционирования российской агентурной сети во всем мире. За четыре месяца 2024 года она объявила тендеры по "верному освещению" войны на 230 миллионов рублей - больше, чем за весь 2023-й, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в рамках своих программ "россотрудничество" ежегодно оплачивает поездки в россию и в том числе на временно оккупированные территории тысячи молодых "представителей общественно-политических кругов" из зарубежья. В россии иностранные "журналисты" проходят обучение в агентстве новостей sputnik и в газете "комсомольская правда".

В дальнейшем они становятся центрами пропаганды в своих странах, и проводят информационные кампании против Украины и всего цивилизованного мира, - замечают в ЦНС

Напомним

российские захватчики на временно оккупированных территориях заставляют бюджетников смотреть пропагандистские фильмы, чтобы промывать мозги украинцев в оккупации оправданиями кремля и героизацией его руководства.