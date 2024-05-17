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росія посилює вербування і фінансування "журналістів" у всьому світі - Центр спротиву

росія посилює вербування і фінансування "журналістів" у всьому світі - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 94539 перегляди

росія посилює вербування та фінансування іноземних "журналістів, блогерів та молоді" через своє агентство "росспівробітництво" для висвітлення війни в Україні у спосіб, що відповідає російським інтересам, витративши на це понад 230 мільйонів рублів лише за 4 місяці 2024 року.

росія через "росспівробітництво" збільшує витрати на програми для іноземних "журналістів, блогерів та молоді" для висвітлення війни у потрібному для рф ключі. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

"росспівробітництво" – це структура створена для функціонування російської агентурної мережі у всьому світі. За чотири місяці 2024 року вона оголосила тендери щодо "вірного висвітлення" війни на 230 мільйонів рублів - більше, ніж за весь 2023-й,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у рамках своїх програм "росспівробітництво" щорічно оплачує поїздки до росії й на втому числі на тимчасово окуповані території тисячі молодих "представників суспільно-політичних кіл" із закордоння. У росії іноземні "журналісти" проходять навчання в агентстві новин sputnik і в газеті "комсомольська правда".

Надалі вони стають осередками пропаганди у своїх країнах, та проводять інформаційні кампанії проти України та всього цивілізованого світу,

- зауважують у ЦНС

Нагадаємо

російські загарбники на тимчасово окупованих територіях змушують бюджетників дивитися пропагандистські фільми, щоб промивати мізки українців в окупації виправданнями кремля та героїзацією його керівництва.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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