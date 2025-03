Ціна нафти Brent впала нижче 62 доларів уперше з 14 лютого

Як раніше інформував УНН із посиланням на The Wall Street Journal, фінансований державою дослідний центр у Саудівській Аравії вивчає можливий вплив розпаду ОПЕК на нафтовий ринок. Як зазначає видання, дослідження цього питання буде відбуватися саме на тлі підготовки в США антикартельного законопроекту, відомого як NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), мета якого — наділити американські суди повноваженнями розглядати антимонопольні позови на адресу країн-членів ОПЕК та інших держав, що беруть участь у картельних змовах на нафтовому ринку. Однак, за словами президента дослідного центру нафти імені короля Абдалли Адама Сьемінскі, законопроект не має до цього відношення.

13 листопада ОПЕК знизила власний прогноз щодо світового попиту на нафту. Аналітики картелю зафіксували триваюче перенасичення ринку — у міру того як попит на нафту в Китаї і країнах Близького Сходу скорочується, виробництво зростає як у країнах ОПЕК, так і державах, що не входять у нього. Останній обвал на ринку нафти став найбільш різким за три роки.