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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13

Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13

Киев  •  УНН

17 мая 2024, 13:43  •  2113 просмотра

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Два человека погибли и 13 получили ранения, из них 4 в тяжелом состоянии, в результате российских ударов по Харькову.

В результате ударов рф по Харькову количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН

"Двое погибших. Тринадцать раненых. Среди 13 раненых, 4 - в тяжелом состоянии", - сообщил Синегубов.

Напомним

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным, российские войска дважды ударили с КАБами, в частности, по Холодногорскому району Харькова.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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