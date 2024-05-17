Удары рф по Харькову: количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13

В результате ударов рф по Харькову количество жертв возросло до двух, а количество раненых - до 13. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"Двое погибших. Тринадцать раненых. Среди 13 раненых, 4 - в тяжелом состоянии", - сообщил Синегубов.

Напомним

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по предварительным данным, российские войска дважды ударили с КАБами, в частности, по Холодногорскому району Харькова.