Удари рф по Харкову: кількість жертв зросла до двох, а кількість поранених - до 13
Київ • УНН
Двоє людей загинули і 13 отримали поранення, з них 4 у важкому стані, в результаті російських ударів по Харкову.
У результаті ударів рф по Харкову кількість жертв зросла до двох, а кількість поранених - до 13. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"Двоє загиблих. Тринадцять поранених. Серед 13 поранених, 4 - у важкому стані", - повідомив Синєгубов.
Нагадаємо
Раніше Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, російські війська двічі вдарили з КАБами, зокрема, по Холодногірському району Харкова.