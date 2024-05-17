росіяни двічі вдарили КАБами по Харкову: відомо про 5 постраждалих
Київ • УНН
За попередніми даними, російські війська двічі вдарили з КАБами, зокрема, по Холодногірському району Харкова, поранивши щонайменше 5 цивільних осіб.
Російські війська, за попередніми даними, двічі вдарили КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова, поранивши щонайменше 5 людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
За попередніми даними, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова. На цю хвилину відомо про пʼятьох постраждалих, це цивільні чоловіки
Дані оновлюються.
Армія рф завдає удари по Харкову, було чути вибух17.05.24, 15:44 • 16449 переглядiв